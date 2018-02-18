Эксперты: Как государство поддерживает халтуру в отечественном кино

Глава Минкульта Владимир Мединский который год пытается навязывать свое мнение отечественным кинотеатрам, которые не стремятся показывать фильмы, снятые в РФ, потому как зритель не ходит на них. Министр паникует, ведь именно на голливудские картины типа «50 оттенков свободы» люди ходят чаще, нежели на «отечественную халтуру».
С 2012 года Фонд кино денежно поддержал 150 фильмов, из которых 75% лент несут негатив по отношению к истории и образу России, 15% вышли нейтральными и 10% положительными. Эксперты возмущены тем, что во многих кинокартинах в больших количествах имеются зловредные персонажи вроде бандитов, силовиков и проституток, но для Владимира Мединского их будто нет.
Критики считают, что отечественные фильмы вызывают неприятие у молодежи. Они говорят, в стране отказались от своего прошлого, а все вкусы перенесены на европейское. Люди хотят смотреть подвиги, но наблюдают обратное.