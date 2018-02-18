Эксперты: Как государство поддерживает халтуру в отечественном кино

В российском национальном кино сложилась сложная и неоднозначная ситуация, часто называемая кинохалтурой. Специалисты попытались разобраться в ситуации.

Никита Готский

Глава Минкульта Владимир Мединский который год пытается навязывать свое мнение отечественным кинотеатрам, которые не стремятся показывать фильмы, снятые в РФ, потому как зритель не ходит на них. Министр паникует, ведь именно на голливудские картины типа «50 оттенков свободы» люди ходят чаще, нежели на «отечественную халтуру».С 2012 года Фонд кино денежно поддержал 150 фильмов, из которых 75% лент несут негатив по отношению к истории и образу России, 15% вышли нейтральными и 10% положительными. Эксперты возмущены тем, что во многих кинокартинах в больших количествах имеются зловредные персонажи вроде бандитов, силовиков и проституток, но для Владимира Мединского их будто нет.Критики считают, что отечественные фильмы вызывают неприятие у молодежи. Они говорят, в стране отказались от своего прошлого, а все вкусы перенесены на европейское. Люди хотят смотреть подвиги, но наблюдают обратное.