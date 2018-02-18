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| | Марат Башаров дебютировал в роли режиссера театральной постановки

Марат Башаров дебютировал в роли режиссера театральной постановки

Сегодня, 11:50
Знаменитый актер Марат Башаров дебютирует в роли режиссёра. В театрально-музыкальной постановке «Разговор с душой. За гранью» Марат Башаров не только режиссер, но и исполнитель главной роли.

Марат Башаров дебютировал в роли режиссера театральной постановки

 

Данная постановка является продолжением спектакля, показанного зрителям в 2016 году. На сцене Crocus Citi Hall зрители увидят всё, начиная с обыденных московских дворов и заканчивая горячими точками Ближнего Востока. Сам же режиссер заявил, что основополагающая мысль, которую он хочет донести до зрителей в том, что для того, чтобы изменить мир, необходимо изменить себя.

Главный герой постановки – бизнесмен, потерявший ценностное восприятие жизни. Он становится крайне религиозным и в поисках Бога проходит множество искушений и испытаний.

Таким образом, Марат Башаров замахнулся на тему «О вечном» в своем режиссерском дебюте. Что из этого вышло зрители могут увидеть 18 февраля на сцене Crocus Citi Hall.
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