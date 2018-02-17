Бекмамбетов рассказал о своей новой картине «Профиль»

Режиссёр Тимур Бекмамбетов признался, что желает снять свою следующую работу в новом формате screen life, поскольку в нынешнее время реальная жизнь невозможна без виртуальной. Кинорежисер презентовал свою новую работу «Профиль» на Берлинском кинофестивале.

Татьяна Преображенская

Тимур сообщил, что кинокартина «Профиль» снята в формате «скрин-лайф», где действия фильма происходят на фоне компьютера. Продюсер добавил, что в будущем будет снимать больше картин в необычном для зрителя формате. Ранее Бекмамбетов уже представлял подобную работу – киноленту под названием «Убрать из друзей».В фильме «Профиль» показана история молодой журналистки Анны Эрел, создавшей поддельный профиль на Facebook, с целью исследования вербовки молодых девушек террористической группировкой. В основе фильма лежат реальные события. Кинокартина «Профиль» – плод совместной работы России, Кипра, Великобритании и США, вошла в программу кинофестиваля «Панорама».