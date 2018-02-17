Участник шоу "Песни" оказался настоящим экстрасенсом

Молодой музыкант Петр Буров ранее в раках шоу «Песни» спел песню «Пингвин». Перед его выступлением в московском зоопарке родились птенцы редкого вида пингвинов, что позабавило пользователей Сети, которые тут же назвали исполнителя экстрасенсом.

Никита Готский

Первый выпуск шоу «Песни» на ТНТ вызывает интерес не только благодаря талантам одаренных исполнителей. Один из участников Петр Буров спел перед судьями песню собственного сочинения «Пингвин», но арбитров его манера петь нее впечатлила. Но трек Петра не канет в небытие.Перед его концертом в столичном зоопарке на свет появились четыре птенца пингвина. Теперь творение Бурова стало своеобразным гимном новорожденных. Сам парень говорит, что ничего не знал о птицах, но рад этому красивому совпадению. Петр не остался в проекте, но может в него вернуться За него активно голосуют зрители в «ТНТ-Club», что дает ему шанс снова предстать перед судьями.