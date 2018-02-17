«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце Владимир Жириновский эмоционально вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"
| | Участник шоу "Песни" оказался настоящим экстрасенсом

Участник шоу "Песни" оказался настоящим экстрасенсом

Вчера, 21:35
Молодой музыкант Петр Буров ранее в раках шоу «Песни» спел песню «Пингвин». Перед его выступлением в московском зоопарке родились птенцы редкого вида пингвинов, что позабавило пользователей Сети, которые тут же назвали исполнителя экстрасенсом.

Участник шоу "Песни" оказался настоящим экстрасенсом

 

Первый выпуск шоу «Песни» на ТНТ вызывает интерес не только благодаря талантам одаренных исполнителей. Один из участников Петр Буров спел перед судьями песню собственного сочинения «Пингвин», но арбитров его манера петь нее впечатлила. Но трек Петра не канет в небытие.

Перед его концертом в столичном зоопарке на свет появились четыре птенца пингвина. Теперь творение Бурова стало своеобразным гимном новорожденных. Сам парень говорит, что ничего не знал о птицах, но рад этому красивому совпадению. Петр не остался в проекте, но может в него вернуться За него активно голосуют зрители в «ТНТ-Club», что дает ему шанс снова предстать перед судьями.
Никита Готский
Новости по теме
Фигурист Коляда тренировался перед выступлением на ОИ-2018 под песни Бузовой
Фигурист Коляда тренировался перед выступлением на ОИ-2018 под песни Бузовой

Российский фигурист Михаил Коляда вышел на лед потренироваться перед выступлениями на Олимпиаде-2018 под песню солистки Ольги Бузовой «Хит-парад».

Два птенца родились у пары африканских пингвинов в Московском зоопарке
Два птенца родились у пары африканских пингвинов в Московском зоопарке

В Московском зоопарке у африканских пингвинов родились два птенца. Об этом сообщили столичные новостные агентства. По информации прессы, оба птенца родились

Лепс спел песню
Лепс спел песню "Лондон" на концерте в День города Москвы

Алексей Немерюк, занимающий должность начальника департамента услуг и торговли города Москвы Алексей, призвал москвичей и гостей города не считать политическим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости