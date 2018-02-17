Настоящее блинное платье пошили в Астрахани

В Астрахани 17 февраля с размахом отметили широкую Масленицу. Народные гуляния проходили на площади Ленина. Одновременно двадцать площадок были в распоряжении астраханцев, которые собрались на гуляние уже к 11 утра.

Горожане веселились, активно участвовали в подвижных играх, водили хороводы с ряженым медведем и угощались блинами и чаем. Также организаторы развлекали гостей озорными песнями и танцами. Местные жители могли выбирать блины с разными начинками. Среди них встречались изделия весьма необычной формы. Из главного масленичного угощения умельцы сделали платье и нарядили в него куклу.

Дарья Светозарова

Эта кукла символизировала весну, и кроме блинного наряда ее украшали весенние цветы. На костюм весенней барышни ушло 14 блинов, который испекли креативщики из отделения сервисных технологий Астраханского государственного политехнического колледжа.