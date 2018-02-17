Ростовчане порадуют гостей ЧМ-2018 сувенирами в стиле казачьего поп-арта

Чемпионат мира про футболу уже близится, и города России, которые будут принимать матчи мундиаля вовсю готовятся к наплыву туристов. Ростовские дизайнеры, в свою очередь, решили разработать уникальные сувениры, которые сразу будут вызывать ассоциацию с Ростовом-на-Дону и всей областью. По их мнению, ничто так не подчеркнет самобытность донской земли, как казацкая атрибутика.

Общественный деятель Максим Ильинов рассказывает, что изображение казака, оседлавшего футбольный мяч, украсит кепки, футболки, чашки, кружки, магниты и прочую сувенирную продукцию. Увенчается это изображение надписью «печать войска футбольного 2018».

Дарья Светозарова

Авторы принта подчеркивают: в каждом регионе, принимающем чемпионат, должны быть сувениры с национальным колоритом. Ростовчане усмотрели в мундиале возможность познакомить гостей области с казачеством и культурой Всевеликого Войска Донского.Первая партия товара уже на подходе – в продажу она поступит уже в марте. Тираж составит десять тысяч экземпляров.