Ростовчане порадуют гостей ЧМ-2018 сувенирами в стиле казачьего поп-арта

Общественный деятель Максим Ильинов рассказывает, что изображение казака, оседлавшего футбольный мяч, украсит кепки, футболки, чашки, кружки, магниты и прочую сувенирную продукцию. Увенчается это изображение надписью «печать войска футбольного 2018».
Авторы принта подчеркивают: в каждом регионе, принимающем чемпионат, должны быть сувениры с национальным колоритом. Ростовчане усмотрели в мундиале возможность познакомить гостей области с казачеством и культурой Всевеликого Войска Донского.
Первая партия товара уже на подходе – в продажу она поступит уже в марте. Тираж составит десять тысяч экземпляров.