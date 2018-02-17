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| | Ростовчане порадуют гостей ЧМ-2018 сувенирами в стиле казачьего поп-арта

Ростовчане порадуют гостей ЧМ-2018 сувенирами в стиле казачьего поп-арта

Сегодня, 17:00
Чемпионат мира про футболу уже близится, и города России, которые будут принимать матчи мундиаля вовсю готовятся к наплыву туристов. Ростовские дизайнеры, в свою очередь, решили разработать уникальные сувениры, которые сразу будут вызывать ассоциацию с Ростовом-на-Дону и всей областью. По их мнению, ничто так не подчеркнет самобытность донской земли, как казацкая атрибутика.

Ростовчане порадуют гостей ЧМ-2018 сувенирами в стиле казачьего поп-арта

 

Общественный деятель Максим Ильинов рассказывает, что изображение казака, оседлавшего футбольный мяч, украсит кепки, футболки, чашки, кружки, магниты и прочую сувенирную продукцию. Увенчается это изображение надписью «печать войска футбольного 2018».

Ростовчане порадуют гостей ЧМ-2018 сувенирами в стиле казачьего поп-арта

 

Авторы принта подчеркивают: в каждом регионе, принимающем чемпионат, должны быть сувениры с национальным колоритом. Ростовчане усмотрели в мундиале возможность познакомить гостей области с казачеством и культурой Всевеликого Войска Донского.

Первая партия товара уже на подходе – в продажу она поступит уже в марте. Тираж составит десять тысяч экземпляров.
Дарья Светозарова
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