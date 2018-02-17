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В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

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| | Участники "Битвы экстрасенсов" посетят Самару 25 февраля

Участники "Битвы экстрасенсов" посетят Самару 25 февраля

Сегодня, 16:57
Самару посетят участники передачи «Битва экстрасенсов». С жителями города они встретятся в торговом центре «Аврора».

Участники "Битвы экстрасенсов" посетят Самару 25 февраля

 

Анатолий Леденев, Татьяна Ларина и Татьяна Жмакина 25 февраля посетят Самару, где примут участие в конференции, которая состоится в торговом комплексе «Аврора». Для всех желающих вход свободный, место проведения мероприятия выбрана главная сцена в районе фудкорта на четвертом этаже.

Прежде участница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала, отчего люди ощущают плохое настроение в феврале. По ее мнению, это происходит по причине нехватки солнечных лучей. Она призвала людей перестать искать причины в самих себе, посоветовав людям ждать солнца и тогда все улучшится. Пользователи согласились с ней, отметив, что наличие солнечного света возбуждает радость и желание жить.
Никита Готский
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