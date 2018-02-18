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| | Борис Щербаков проводит время в Омском следственном изоляторе

Борис Щербаков проводит время в Омском следственном изоляторе

Сегодня, 05:20
Знаменитый актер Борис Щербаков, известный зрителям по десяткам ролей в советском и российском кинематографе, прибыл в Омск в творческую командировку.

Борис Щербаков проводит время в Омском следственном изоляторе

 

Он проведет продолжительное время в местном следственном изоляторе, где будет сниматься документальный фильм о подростковой банде «Черная кошка», которая орудовала в послевоенном городе. Актер будет выступать рассказчиком в кадре и озвучивать закадровый текст. «Вживаться» в атмосферу тюрьмы конца сороковых годов прошлого века ему помогают ветераны изолятора, которые помнят легендарных преступников. Это была большая банда беспризорников, которую возглавил 20-летний дезертир, тайно вернувшийся в родной город и организовавший преступное сообщество. Бандиты держали в страхе жителей Омска целых полтора года. Они нападали на частные квартиры и государственные учреждения. Не брезговали убивать детей, чтобы продать их одежду на барахолке.

Судебный процесс над подростками широко освещался в местных и всесоюзных СМИ. Именно в Омске был создан прецедент, когда несовершеннолетних граждан приговорили к высшей мере наказания. Администрация изолятора создает все условия для съемочной группы. Вовремя предоставляет помещения камер и «обеспечивает» натуру. Здание Омского СИЗО – древнее сооружение. Здесь были народовольцы при царе, сидели при Колчаке коммунисты и при коммунистах колчаковцы.
Сергей Денисов
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