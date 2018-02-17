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| | Мединский назвал критиков в Facebook «клавишевтыкателями»

Мединский назвал критиков в Facebook «клавишевтыкателями»

Сегодня, 13:40
Владимир Мединский, являющийся министром культуры Российской Федерации, заявил о том, что общественный протест относительно запрета показа киноленты «Смерть Сталина» интересует лишь «клавишевтыкателей» в Facebook, а также группу журналистов с перевозбуждением.

Мединский назвал критиков в Facebook «клавишевтыкателями»

 

Комментируя общественную реакцию на запрет в России проката картины под названием «Смерть Сталина», Владимир Мединский заметил, что каждый, кто завёл свой персональный Facebook-аккаунт считает необходимым выразить "экспертное" мнение по этому поводу. В интервью министр заявил, что согласно результатам проведённым социологических замеров, которые осуществили в министерстве, стало ясно, что интерес к данной картине проявляет меньшинство граждан, которое нельзя назвать «общественным вниманием».

Мединский также отметил, что интерес к шумихе вокруг запрета проката киноленты до сих пор подогревают лишь перевозбуждённые журналисты, имеющие от этого персональную выгоду, а также некоторые пользователи соцсети Facebook, которых министр назвал «клавишевтыкателями».
Александр Вест
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