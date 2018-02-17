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| | Роберт Паттинсон и Миа Васиковска рассказали про «Девицу» на Берлинале-2018

Роберт Паттинсон и Миа Васиковска рассказали про «Девицу» на Берлинале-2018

Сегодня, 15:51
16 февраля текущего года на международный кинофестиваль в Берлине попал сюжет картины братьев Зеллнер «Девица». Главные роли в комедии сыграли Роберт Паттинсон и Миа Васиковска.

Роберт Паттинсон и Миа Васиковска рассказали про «Девицу» на Берлинале-2018

 

Пообщавшись с прессой, Паттинсон и Васиковска выразили свои эмоции и мысли на счёт сюжета фильма. Роберта больше всех зацепила тема любви в ленте, которую он считает «сложной штукой». Играя молодого парня Сэмюэля, Паттинсон считает его несерьёзным, так как он слишком просто воспринимает жизнь и любовь. Сам же актёр к этому относится с полной серьёзностью.

Миа сыграла похищенную невесту Пенелопу. Так как картина про Дикий Запад, ей пришлось долго вживаться в роль, где все пытаются обесчестить или обокрасть. Печальные моменты, которые имеются в сюжете, делают фильм ещё более интересным и непредсказуемым.
Дарья Пышняк
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