Роберт Паттинсон и Миа Васиковска рассказали про «Девицу» на Берлинале-2018

16 февраля текущего года на международный кинофестиваль в Берлине попал сюжет картины братьев Зеллнер «Девица». Главные роли в комедии сыграли Роберт Паттинсон и Миа Васиковска.

Дарья Пышняк

Пообщавшись с прессой, Паттинсон и Васиковска выразили свои эмоции и мысли на счёт сюжета фильма. Роберта больше всех зацепила тема любви в ленте, которую он считает «сложной штукой». Играя молодого парня Сэмюэля, Паттинсон считает его несерьёзным, так как он слишком просто воспринимает жизнь и любовь. Сам же актёр к этому относится с полной серьёзностью.Миа сыграла похищенную невесту Пенелопу. Так как картина про Дикий Запад, ей пришлось долго вживаться в роль, где все пытаются обесчестить или обокрасть. Печальные моменты, которые имеются в сюжете, делают фильм ещё более интересным и непредсказуемым.