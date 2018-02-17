Роберт Паттинсон верит в романтическую любовь, но до конца природу этого светлого чувств, он, наверное, никогда не постигнет. Об этом актер сказал журналистам на премьере своего фильма «Девица», который был показан на Берлинском кинофестивале.

На пресс-конференции Роберт Паттинсон выглядел превосходно. Он сказал, что ему понравилась роль простоватого ковбоя в вестерн-комедии, но в реальной жизни постичь «до дна» природу романтической любви ему пока не удалось. На банальные вопросы репортеров Паттинсон отвечал философски. Никто до конца не может постигнуть сущность романтической любви, которая у нормального человека бывает только раз в жизни. Второй раз – это не романтика, а, по мнению актера, привычка – прочитанный и отыгранный сценарий.

Кинозвезда иронизировал над журналистами по поводу романтики «светлого чувства». Интересуясь, почему вдруг внезапно журналист становится писателем, а писатель погружается в алкоголь и почему блестящий оратор вдруг теряет дар речи, а косноязычный человек начинает говорить, как Цицерон. Любовь, считает Паттинсон, нельзя объяснить тривиальными словами, ее можно только прочувствовать. Фильм «Девица» изобилует постановочными танцами, традиционными скачками на лошадях и неповторимым духом американских прерий.

Сергей Денисов