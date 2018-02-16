Киевские студенты будут изучать мифы Вестероса и вольных городов из «Игры престолов»

Студенты филфака одного из вузов Киева будут изучать мифологию народов, населявших Вестерос и другие земли, описанные в цикле романов «Песнь льда и пламени» и показанные в телеверсии произведения – «Игра престолов». Предметом изхучения также станутритуалы вымышленных племен.

Дарья Светозарова

Теперь киевские студенты могут получить «неуд», если не смогут правильно ответить, как приветствовать Владыку Света или как уничтожить Белого Ходока. Эти премудрости они могут почерпнуть в курсе «Игра престолов»: мифы и ритуалы». Предмет разработала доктор филологических наук Юлия Вишницкая.В рамках курса будут изучаться различные аспекты как и романов Джорджа Мартина, так и киноадаптации произведений, известных как сериал «Игра престолов». Автор курса надеется, что предмет поможет студентам понять, какой объемный и содержательный мир создал фантаст. После этого им будет легче ориентироваться в проблематике произведения и каждого из героев романов.В рамках курса будет преподаваться религиеведение Семи Королевств и реконструкции мифосценариев Вестероса, Дотракии, Валантиса, Миерина, Астапора и так далее. Напомним, в Гарварде уже появилась дисциплина «Настоящая игра престолов». Однако американские студенты изучают вполне реальные модели управления от средневековья и до своременности.