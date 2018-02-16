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| | Киевские студенты будут изучать мифы Вестероса и вольных городов из «Игры престолов»

Киевские студенты будут изучать мифы Вестероса и вольных городов из «Игры престолов»

Вчера, 21:49
Студенты филфака одного из вузов Киева будут изучать мифологию народов, населявших Вестерос и другие земли, описанные в цикле романов «Песнь льда и пламени» и показанные в телеверсии произведения – «Игра престолов». Предметом изхучения также станутритуалы вымышленных племен.

Киевские студенты будут изучать мифы Вестероса и вольных городов из «Игры престолов»

 

Теперь киевские студенты могут получить «неуд», если не смогут правильно ответить, как приветствовать Владыку Света или как уничтожить Белого Ходока. Эти премудрости они могут почерпнуть в курсе «Игра престолов»: мифы и ритуалы». Предмет разработала доктор филологических наук Юлия Вишницкая.

В рамках курса будут изучаться различные аспекты как и романов Джорджа Мартина, так и киноадаптации произведений, известных как сериал «Игра престолов». Автор курса надеется, что предмет поможет студентам понять, какой объемный и содержательный мир создал фантаст. После этого им будет легче ориентироваться в проблематике произведения и каждого из героев романов.

В рамках курса будет преподаваться религиеведение Семи Королевств и реконструкции мифосценариев Вестероса, Дотракии, Валантиса, Миерина, Астапора и так далее. Напомним, в Гарварде уже появилась дисциплина «Настоящая игра престолов». Однако американские студенты изучают вполне реальные модели управления от средневековья и до своременности.
Дарья Светозарова
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