Стали известны обладатели театральной премии «Гвоздь сезона»

На сайте Союза театральных деятелей появилось сообщение о том, кто станет обладателем премии «Гвоздь сезона». Стали известны пять постановок, которые получат награду марта 2018 года в Театральном центре СТД РФ «На Страстном». Эта церемония будет уже 16 по счету.

Дарья Светозарова

В числе лауреатов оказались спектакль «Манон Леско» Адольфа Шапиро, «Ревизор. Версия» Роберта Стуруа, «Царь Эдип» Римаса Туминаса, «Турандот» Дмитрия Бертмана и «Анна Каренина» Алины Чевик. Главному призеру, имя которого станет известно уже во время церемонии, вручат заветный для театралов «Большой хрустальный гвоздь».«Гвоздь сезона» - эта одна из самых престижных наград для московских театральных деятелей. Ее вручают каждый год. На «Большой хрустальный гвоздь» номинируется пять спектаклей-финалистов. Их определяет экспертный совет. Все номинанты получают «Маленький хрустальный гвоздь». Только один из великолепной пятерки получает главную награду. Главного призера определяет Высокое Жюри под председательством Александра Калягина. «Большой хрустальный гвоздь» в то же время дает право обладателю именоваться «Гвоздем сезона».