«Одноклассники» определили победителей рок-премии «Чартова дюжина»

Социальная сеть «Одноклассники» объявила победителей главной рок-премии России «Чартова дюжина». Одиннадцатая по счету церемония состоялась на стадионе-арене «Ледовый дворец ВТБ». Там она проходила впервые.

Дарья Светозарова

На вручении присутствовали не только десять тысяч обычных зрителей. Впервые на мероприятии расстелили красную ковровую дорожку для почетных гостей. Церемонию посетили Андрей Мерзликин, Иван Охлобыстин, Денис Никифоров и многие другие. Количество звезд российского кино ненамного было меньше, чем число приглашенных рок-коллективов.Однако поклонников российского рока нынешняя церемония особенно не впечатлила. Критики отмечают, что 2018-й оказался скуп на открытия и только две группы приятно удивили организаторов: «План Ломоносова» и «Глобалис». Первый коллектив был удостоен приза «Взлом», который вручают лучшим новичкам. Оркестр «Глобалис» наградили за лучшее сопровождение – музыканты аккомпанировали голограмме Владимира Высоцкого.Церемония вручения премий плавно перетекла в празднование полувекового юбилея российского рока. Каждое десятилетие выступала популярнейшая группа тех лет. За 60-70-е пришлось «отдуваться» легендарной «Машине времени». Бремя ответственности за 80-90-е взвалила на себя «Агата Кристи» - ее представил гитарист Владимир Самойлов и молодые артисты. 2000-е представили коллективы «КняZz», «7Б», Animal ДжаZ и группа Louna. Современный рок олицетворяли на сцене нынешние лауреаты и группа «Би-2». Изюминкой мероприятия стала премия «Благотворительность». Ее получил актер Сергей Белоголовцев за социальную программу терапевтического спорта «Лыжи мечты».