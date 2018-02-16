«Одноклассники» определили победителей рок-премии «Чартова дюжина»

На вручении присутствовали не только десять тысяч обычных зрителей. Впервые на мероприятии расстелили красную ковровую дорожку для почетных гостей. Церемонию посетили Андрей Мерзликин, Иван Охлобыстин, Денис Никифоров и многие другие. Количество звезд российского кино ненамного было меньше, чем число приглашенных рок-коллективов.
Однако поклонников российского рока нынешняя церемония особенно не впечатлила. Критики отмечают, что 2018-й оказался скуп на открытия и только две группы приятно удивили организаторов: «План Ломоносова» и «Глобалис». Первый коллектив был удостоен приза «Взлом», который вручают лучшим новичкам. Оркестр «Глобалис» наградили за лучшее сопровождение – музыканты аккомпанировали голограмме Владимира Высоцкого.
Церемония вручения премий плавно перетекла в празднование полувекового юбилея российского рока. Каждое десятилетие выступала популярнейшая группа тех лет. За 60-70-е пришлось «отдуваться» легендарной «Машине времени». Бремя ответственности за 80-90-е взвалила на себя «Агата Кристи» - ее представил гитарист Владимир Самойлов и молодые артисты. 2000-е представили коллективы «КняZz», «7Б», Animal ДжаZ и группа Louna. Современный рок олицетворяли на сцене нынешние лауреаты и группа «Би-2». Изюминкой мероприятия стала премия «Благотворительность». Ее получил актер Сергей Белоголовцев за социальную программу терапевтического спорта «Лыжи мечты».