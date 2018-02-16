Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | «Одноклассники» определили победителей рок-премии «Чартова дюжина»

«Одноклассники» определили победителей рок-премии «Чартова дюжина»

Вчера, 17:53
Социальная сеть «Одноклассники» объявила победителей главной рок-премии России «Чартова дюжина». Одиннадцатая по счету церемония состоялась на стадионе-арене «Ледовый дворец ВТБ». Там она проходила впервые.

«Одноклассники» определили победителей рок-премии «Чартова дюжина»

 

На вручении присутствовали не только десять тысяч обычных зрителей. Впервые на мероприятии расстелили красную ковровую дорожку для почетных гостей. Церемонию посетили Андрей Мерзликин, Иван Охлобыстин, Денис Никифоров и многие другие. Количество звезд российского кино ненамного было меньше, чем число приглашенных рок-коллективов.

Однако поклонников российского рока нынешняя церемония особенно не впечатлила. Критики отмечают, что 2018-й оказался скуп на открытия и только две группы приятно удивили организаторов: «План Ломоносова» и «Глобалис». Первый коллектив был удостоен приза «Взлом», который вручают лучшим новичкам. Оркестр «Глобалис» наградили за лучшее сопровождение – музыканты аккомпанировали голограмме Владимира Высоцкого.

Церемония вручения премий плавно перетекла в празднование полувекового юбилея российского рока. Каждое десятилетие выступала популярнейшая группа тех лет. За 60-70-е пришлось «отдуваться» легендарной «Машине времени». Бремя ответственности за 80-90-е взвалила на себя «Агата Кристи» - ее представил гитарист Владимир Самойлов и молодые артисты. 2000-е представили коллективы «КняZz», «7Б», Animal ДжаZ и группа Louna. Современный рок олицетворяли на сцене нынешние лауреаты и группа «Би-2». Изюминкой мероприятия стала премия «Благотворительность». Ее получил актер Сергей Белоголовцев за социальную программу терапевтического спорта «Лыжи мечты».
Дарья Светозарова
Новости по теме
Группа «КняZz» сыграет на премии «Чартова дюжина-2018»
Группа «КняZz» сыграет на премии «Чартова дюжина-2018»

Российская рок-группа «КняZz» сыграет на премии «Чартова дюжина» 15 февраля 2018 года. Мероприятие состоится на сцене арены «ВТБ Ледовый дворец». Организаторы

«Би-2» получили премию «Чартова Дюжина» за клип «Птица на подоконнике»
«Би-2» получили премию «Чартова Дюжина» за клип «Птица на подоконнике»

23 февраля состоялась десятая ежегодная церемония вручения премии «Чартова Дюжина». В номинации «Клип» победила группа «Би-2».

Для премии
Для премии "Чартова дюжина" построят уникальную сцену в "Олимпийском"

Один из учредителей премии "Чартова дюжина" Владимир Зубицкий рассказал, что в СК "Олимпийский" в Москве будет построена уникальная сцена для грядущего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости