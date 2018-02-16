В Казани будет снят фильм про княжну Елизавету Романову

В июле этого года в Казани будет выпущена премьера фильма про великую российскую императрицу восемнадцатого века княгиню Елизавету Романову. В судьбе столицы Татарстана княжна сыграла немалую роль.

Дарья Пышняк

В столице республики Татарстан под руководством режиссёра Алексея Брыкина снимут документальный фильм о Елизавете Фёдоровне Романовой. Такой интерес эта персона вызывает в связи с неоценимой ролью в судьбе Казанского Богородицкого монастыря. Именно в храме этого монастыря княжна обустроила подземную часовню, где было явление Казанской иконы Божьей матери.Российская императрица, отказавшись от всех богатств, начала помогать бедным. Но, с приходом Советской власти, её арестовали. Через два дня после смерти всех членов царской семьи она была сброшена в шахту Алапаевска в Свердловской области. Именно эти события жизни княжны заинтересовали режиссёра. На главную роль была выбрана российская балерина и актриса Илзе Лиепа.