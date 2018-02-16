Онкологию Караченцова начнут лечить с помощью гамма-ножа

«Мы закончили пятую химиотерапию. Через три недели пройдет шестая. Сегодня также состоялось собрание врачей. Врачи, пока мы будем дожидаться шестой химиотерапии, намерены принять решение: делать лучевую терапию или же прибегнуть к такого рода современной терапии, как гамма-нож», - заявил Андрей.
Сын знаменитого актера утверждает, что новообразование под воздействием химиотерапии в левом легком уменьшилось настолько, что сейчас можно свободно использовать гамма-нож, с помощью которого реально воздействовать на клетки опухоли точечным методом без повреждения соседних тканей. Андрей также отмечает, что его отец не теряет бодрости и оптимизма.
«У него хорошее самочувствие, он гуляет и занимается лечебной гимнастикой, регулярно занимается с логопедом, ведя активный образ жизни. Я его навещал буквально в прошлые выходные, у него на лице появился румянец и позитивное настроение. Мне это очень понравилось», - заявил Караченцов-младший.