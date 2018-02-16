Онкологию Караченцова начнут лечить с помощью гамма-ножа

Актеру Николаю Караченцову могут предложить продолжить лечение от онкологии с помощью гамма-ножа либо лучевой терапии. Как известно, осенью прошлого года в его левом легком обнаружили злокачественное новообразование. Информацией об этом поделился сын актера Андрей Караченцов.

Николай Офицеров

», - заявил Андрей.Сын знаменитого актера утверждает, что новообразование под воздействием химиотерапии в левом легком уменьшилось настолько, что сейчас можно свободно использовать гамма-нож, с помощью которого реально воздействовать на клетки опухоли точечным методом без повреждения соседних тканей. Андрей также отмечает, что его отец не теряет бодрости и оптимизма.», - заявил Караченцов-младший.