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| | Онкологию Караченцова начнут лечить с помощью гамма-ножа

Онкологию Караченцова начнут лечить с помощью гамма-ножа

Сегодня, 13:31
Актеру Николаю Караченцову могут предложить продолжить лечение от онкологии с помощью гамма-ножа либо лучевой терапии. Как известно, осенью прошлого года в его левом легком обнаружили злокачественное новообразование. Информацией об этом поделился сын актера Андрей Караченцов.

Онкологию Караченцова начнут лечить с помощью гамма-ножа

 

«Мы закончили пятую химиотерапию. Через три недели пройдет шестая. Сегодня также состоялось собрание врачей. Врачи, пока мы будем дожидаться шестой химиотерапии, намерены принять решение: делать лучевую терапию или же прибегнуть к такого рода современной терапии, как гамма-нож», - заявил Андрей.

Сын знаменитого актера утверждает, что новообразование под воздействием химиотерапии в левом легком уменьшилось настолько, что сейчас можно свободно использовать гамма-нож, с помощью которого реально воздействовать на клетки опухоли точечным методом без повреждения соседних тканей. Андрей также отмечает, что его отец не теряет бодрости и оптимизма.

«У него хорошее самочувствие, он гуляет и занимается лечебной гимнастикой, регулярно занимается с логопедом, ведя активный образ жизни. Я его навещал буквально в прошлые выходные, у него на лице появился румянец и позитивное настроение. Мне это очень понравилось», - заявил Караченцов-младший.
Николай Офицеров
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