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| | Мария Куликова чувствует вину перед собственным ребенком

Мария Куликова чувствует вину перед собственным ребенком

Сегодня, 12:48
Российская актриса Мария Куликова призналась в том, что, в определенном смысле, испытывает перед своим сыном вину за то, что так много работает и не всегда может уделять ему достаточно внимания. Соответствующий комментарий артистка дала не случайно, ведь уже в грядущий понедельник на телеканале «Домашний» стартует новый сериал «От ненависти до любви».

Мария Куликова чувствует вину перед собственным ребенком

 

Куликова уверяет, что с возрастом стала понимать, что к жизни следует относиться иначе. Проект дал Марии возможность существенно проанализировать роль, которая отведена женщине и матери.

«Мне понравилось, что женщин все чаще выводят на передний план и показывают, что они могут жить не только семьей, детьми и супругом, но также и совершать различные безрассудства. Думаю, что противостоять чувствам невозможно. Можно их куда-то глубоко внутри себя закопать, но это потом превратится в колоссальное страдание», - заявила Мария.

Звезда придерживается позиции о том, что с людьми следует научиться расходиться правильно: без обид друг на друга и скандалов.

«Когда у меня появился ребенок, я поняла, что любить можно абсолютно по-разному. Во всем чрезвычайно важен баланс. Я поняла, насколько важна любовь к мужчине и ребенку эти вещи прямо связаны. Если у тебя правильное отношение, то все вокруг будет складываться в необходимый паззл. Ты просто не становишься заложником ситуации, где ты это просто мать и все. Дети не должны стоять на золотом пьедестале», - добавила артистка.
Николай Офицеров
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