Мария Куликова чувствует вину перед собственным ребенком

Российская актриса Мария Куликова призналась в том, что, в определенном смысле, испытывает перед своим сыном вину за то, что так много работает и не всегда может уделять ему достаточно внимания. Соответствующий комментарий артистка дала не случайно, ведь уже в грядущий понедельник на телеканале «Домашний» стартует новый сериал «От ненависти до любви».

Николай Офицеров

Куликова уверяет, что с возрастом стала понимать, что к жизни следует относиться иначе. Проект дал Марии возможность существенно проанализировать роль, которая отведена женщине и матери.», - заявила Мария.Звезда придерживается позиции о том, что с людьми следует научиться расходиться правильно: без обид друг на друга и скандалов.», - добавила артистка.