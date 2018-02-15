«Ростелеком» запускает сериал из 35 эпизодов

Компания «Ростелеком» планирует запуск рекламной компании в формате сериала. Всего в нем будет 35 серий, каждая из которых продлится не более десяти секунд.

Дарья Светозарова

Каждый эпизод раскрывает любопытные детали взаимоотношений между членами семьи. В это органично вплетается реклама очередной функции или сервиса от «Ростелекома», которые помогают героям рекламы справиться с трудностями. Режиссер проекта Дмитрий Грачев подчеркивает, что это не будет рекламой в общепринятом смысле. По его словам, сериал является телеспектаклем, наполненным коммерческим смыслом.Один блок состоит из пяти серий. В нем присутствует логичный конец и затравка на следующий блок. Касательно жанровой принадлежности сериала создатели не сказали ничего определенного. Они подчеркнули, что каждый пользователь идентифицирует жанр по-своему.Сообщается, что после просмотра первых пяти серий, юзер может перейти на отдельный Youtube-канал, который посвящен проекту.