«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | «Ростелеком» запускает сериал из 35 эпизодов

«Ростелеком» запускает сериал из 35 эпизодов

Вчера, 20:16
Компания «Ростелеком» планирует запуск рекламной компании в формате сериала. Всего в нем будет 35 серий, каждая из которых продлится не более десяти секунд.

«Ростелеком» запускает сериал из 35 эпизодов

 

Каждый эпизод раскрывает любопытные детали взаимоотношений между членами семьи. В это органично вплетается реклама очередной функции или сервиса от «Ростелекома», которые помогают героям рекламы справиться с трудностями. Режиссер проекта Дмитрий Грачев подчеркивает, что это не будет рекламой в общепринятом смысле. По его словам, сериал является телеспектаклем, наполненным коммерческим смыслом.

Один блок состоит из пяти серий. В нем присутствует логичный конец и затравка на следующий блок. Касательно жанровой принадлежности сериала создатели не сказали ничего определенного. Они подчеркнули, что каждый пользователь идентифицирует жанр по-своему.

Сообщается, что после просмотра первых пяти серий, юзер может перейти на отдельный Youtube-канал, который посвящен проекту.
Дарья Светозарова
Новости по теме
«Ростелеком» и BOOTLEG сняли сериал из 34 эпизодов, длящийся 6 минут
«Ростелеком» и BOOTLEG сняли сериал из 34 эпизодов, длящийся 6 минут

Агентства BOOTLEG и Dentsu Aegis Network сняли для "Ростелекома" рекламу, представляющую собой сериал из 34 эпизодов и длящуюся, в общей сложности, 6 минут. Об

Создатели «Игры престолов» сняли отдельный сериал о съемках седьмого сезона
Создатели «Игры престолов» сняли отдельный сериал о съемках седьмого сезона

Авторы популярного сериала «Игра престолов», снятого по мотивам романа «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина решили приоткрыть завесу создания серий.

14 апреля поклонники увидят новый эпизод сериала «Маша и медведь»
14 апреля поклонники увидят новый эпизод сериала «Маша и медведь»

14 апреля поклонники увидят новый эпизод мультипликационного сериала «Маша и медведь», созданного по сюжету одноименной русской народной сказки. На данный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости