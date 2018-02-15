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| | В сериале «Падение Трои» Ахиллеса сыграет темнокожий актер

В сериале «Падение Трои» Ахиллеса сыграет темнокожий актер

Вчера, 19:54
Согласно появившемуся в Сети тизеру нового сериала от BBC и Netflix «Падение Трои», Ахилесса будет играть темнокожий английский актер Дэвид Гяси. Премьерный показ первого сезона назначен на 17 февраля 2018 года.

В сериале «Падение Трои» Ахиллеса сыграет темнокожий актер

 

Официальный ресурс BBC на YouTube опубликовал новый тизер сериала «Падение Трои», одного из главных действующих лиц которого сыграет темнокожий актер из Британии Дэвид Гяси. Премьера проекта состоится 17 февраля текущего года.

Сюжет сериала является еще одним пересказом известного исторического сюжета про Троянскую войну, а также про перипетии в любовной истории Елены и Париса. Роль Елены Прекрасной досталась Белле Дэйн, ранее участвовавшей в «Американской истории ужасов». Париса сыграет Луис Хантер, прежде замеченный зрителями благодаря участию в сериале «Тайный круг».

 
 
 
Известно, что съемки сериала будут проходить в Кейптануне (Великобритания), а сам он будет состоять из восьми сезонов. Режиссерами «Падения Трои» выступает Оуэн Харрис вместе с Марком Брозелом.

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