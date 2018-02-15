В Петербурге стартовали репетиции спектакля о молодом Сталине

15 февраля в Александринском театре Петербурга стартовали репетиции спектакля о молодом Сталине. Информацию об этом сообщают СМИ Северной столицы России со ссылкой на художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.

Домбровский Сергей

По словам Народного артиста РФ, постановку о молодых годах Сталина хотели отрепетировать к 100-летию Октябрьской революции, но по объективным причинам своевременно приступить к выполнению задуманного не получилось. Поэтому мероприятие перенесли на год. На данный момент не обнародуют информацию о том, кто исполнит роль Сталина в спектакле. По мнению Фокина, к этому человеку люди относятся по-разному. В связи с этим можно ожидать наличие противоположных точек зрения о постановке.В спектакле осветят события из жизни Сталина с 17 лет до его ссылки. Эксперты полагают, что с данной работой может произойти история, подобная производству фильма «Матильда» Алексея Учителя, когда верующие с народным депутатом Натальей Поклонской во главе пытались воспрепятствовать съемкам этой картины.