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| | В Петербурге стартовали репетиции спектакля о молодом Сталине

В Петербурге стартовали репетиции спектакля о молодом Сталине

Вчера, 19:58
15 февраля в Александринском театре Петербурга стартовали репетиции спектакля о молодом Сталине. Информацию об этом сообщают СМИ Северной столицы России со ссылкой на художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.

В Петербурге стартовали репетиции спектакля о молодом Сталине

 

По словам Народного артиста РФ, постановку о молодых годах Сталина хотели отрепетировать к 100-летию Октябрьской революции, но по объективным причинам своевременно приступить к выполнению задуманного не получилось. Поэтому мероприятие перенесли на год. На данный момент не обнародуют информацию о том, кто исполнит роль Сталина в спектакле. По мнению Фокина, к этому человеку люди относятся по-разному. В связи с этим можно ожидать наличие противоположных точек зрения о постановке.

В спектакле осветят события из жизни Сталина с 17 лет до его ссылки. Эксперты полагают, что с данной работой может произойти история, подобная производству фильма «Матильда» Алексея Учителя, когда верующие с народным депутатом Натальей Поклонской во главе пытались воспрепятствовать съемкам этой картины.
Домбровский Сергей
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