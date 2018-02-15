Телеведущий и литератор Александр Шаталов скончался в 60 лет

Выдающийся литератор Александр Шаталов почил после тяжкого заболевания в возрасте 60 лет. Известие о кончине российского поэта рассказали родные Александра Николаевича.

Татьяна Преображенская

Журналист и критик родился в Краснодарском крае 10 ноября 1957 года. По окончании Московского Института гражданской авиации он увлекся критикой и поэзией. Издатель был куратором молодых писателей Наталии Медведевой и Эдуарда Лимонова.Александр Николаевич учредил литературный журнал «Глагол» в 1990-м и потом - издательство, где были изданы русскоязычные переводы произведений Ч. Буковски, Э. Форстера, У. Берроуза. Здесь были опубликованы книги Э. Лимонова, Е. Харитонова, Н. Медведевой, А. Галича.Известно, что российский публицист - автор пяти литературных произведений, член Союза писателей, телеведущий программы «Графоман». Стихотворения поэта переведены на болгарский, английский и немецкий языки.