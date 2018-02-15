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| | Создатель Гринча станет героем биографической ленты

Создатель Гринча станет героем биографической ленты

Сегодня, 16:19
Об американском детском писателе Теодоре Гайзеле, выдававшим книги под псевдонимом Доктор Сьюз, снимут биографический фильм. Режиссером киноленты под названием «Сьюз» станет Стивен Чбоски, известный по картинам «Хорошо быть тихоней» и «Чудо». Продюсером выступит Карла Хэкен.

Создатель Гринча станет героем биографической ленты

 

27 декабря текущего года в кинотеатрах выйдет очередная экранизацией сказки Теодора Гайзеля «Гринч – похититель Рождества». Первый фильм о необычном существе зеленого цвета вышел еще в 1966 году, его герой стал самым популярным персонажем американского писателя. Всего Доктор Сьюз подарил миру более 60 книг, многие из которых были экранизированы. Сейчас деятели киноиндустрии планируют снять ленту о самом Теодоре Гайзеле. Фильм расскажет о становлении его как писателя, а также о знакомстве с другом и соавтором Хелен Палмер, которая и поможет ему стать Доктором Сьюзом.

Продюсировать «Сьюз» будет Карла Хэкен, а режиссером станет Стивен Чбоски.
Виктория Озерова
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