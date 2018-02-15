Создатель Гринча станет героем биографической ленты

Об американском детском писателе Теодоре Гайзеле, выдававшим книги под псевдонимом Доктор Сьюз, снимут биографический фильм. Режиссером киноленты под названием «Сьюз» станет Стивен Чбоски, известный по картинам «Хорошо быть тихоней» и «Чудо». Продюсером выступит Карла Хэкен.

Виктория Озерова

27 декабря текущего года в кинотеатрах выйдет очередная экранизацией сказки Теодора Гайзеля «Гринч – похититель Рождества». Первый фильм о необычном существе зеленого цвета вышел еще в 1966 году, его герой стал самым популярным персонажем американского писателя. Всего Доктор Сьюз подарил миру более 60 книг, многие из которых были экранизированы. Сейчас деятели киноиндустрии планируют снять ленту о самом Теодоре Гайзеле. Фильм расскажет о становлении его как писателя, а также о знакомстве с другом и соавтором Хелен Палмер, которая и поможет ему стать Доктором Сьюзом.Продюсировать «Сьюз» будет Карла Хэкен, а режиссером станет Стивен Чбоски.