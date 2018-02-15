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| | Умерла редактор «Неуловимых мстителей» Людмила Голубкина

Умерла редактор «Неуловимых мстителей» Людмила Голубкина

Сегодня, 16:10
14 февраля в Москве в возрасте 84 лет умерла редактор «Неуловимых мстителей» Людмила Голубкина. Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ. Представители Союза кинематографистов выражают соболезнование близким погибшей.

Умерла редактор «Неуловимых мстителей» Людмила Голубкина

 

Людмила Голубкина работала в «Мосфильме» с 1960 года, а затем перешла в кинообъединение «Юность», где выполняла обязанности главного редактора. Голубкина занимала должность главы Центральной студии имени Горького. С 1990 года редактору доверили пост директора Высших сценарных курсов.

Голубкина принимала активное участие в создании множества фильмов. Среди наиболее известных работ «Друг мой Колька» и «Сказка о потерянном времени». Кинематографисты скорбят вместе с родственниками и говорят, что данная сфера производства фильмов многое потеряла после смерти Голубкиной.
Домбровский Сергей
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