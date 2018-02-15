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| | Ещё на год отложили выход новой книги «Игры престолов»

Ещё на год отложили выход новой книги «Игры престолов»

Сегодня, 16:01
Фанаты одного из самых известных телевизионных сериалов в мире «Игра престолов» были весьма озадачены очередным заявлением создателя книг, по которым снимали телеэпопею, Джорджа Мартина. Писатель сообщил, что выход очередной книги был отложен на год.

Ещё на год отложили выход новой книги «Игры престолов»

 

В комментариях к онлайн-блогу, который ведёт писатель, Джордж Мартин заявил о том, что лишь пятый том «Пламени и крови», состоящей из двух частей, увидит свет в этом году, а выпуск шестого тома придётся отложить ещё на год. В данной книге Мартин расскажет полную историю прославившейся династии Таргариен. Сценарной основой телевизионного сериала, покорившего миллионы зрителей по всему миру, является именно шестая часть «Песни льда и пламени».

Многочисленные фанаты «Игры престолов» поспешили выразить своё негодование по поводу очередного переноса книги, однако, большинство фанатов данной серии заявили, что от гневных комментариев писатель не напишет своё произведение быстрее запланированного срока.
Александр Вест
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