«Лёд» стал лидером проката в День всех влюблённых

Вторую строчку в рейтинге наибольших кассовых сборов в День святого Валентина заняла кинолента «Пятьдесят оттенков свободы», ставшая продолжением нашумевшей картины «Пятьдесят оттенков серого». Мелодрама, снятая в Соединенных Штатах Америки, сумела принести в День всех влюблённых 64 миллиона рублей.
Российская картина «Лёд» повествует о девочке по имени Надя, главной мечтой которой является однажды стать прославленной фигуристкой. Для съёмках в фильме без участия дублёров профессиональным актёрам Милошу Биковичу, Аглае Тарасовой и Александру Петрову пришлось в течение длительного времени брать уроки фигурного катания, обучаясь данному мастерству.