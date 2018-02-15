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| | «Лёд» стал лидером проката в День всех влюблённых

«Лёд» стал лидером проката в День всех влюблённых

Сегодня, 15:52
По официальным подсчётам, в странах СНГ и по всей территории Российской Федерации художественный фильм под названием «Лёд» установил рекорд по кассовым сборам 14 февраля. В День всех влюблённых картина принесла своим создателям примерно 90 миллионов рублей.

«Лёд» стал лидером проката в День всех влюблённых

 

Вторую строчку в рейтинге наибольших кассовых сборов в День святого Валентина заняла кинолента «Пятьдесят оттенков свободы», ставшая продолжением нашумевшей картины «Пятьдесят оттенков серого». Мелодрама, снятая в Соединенных Штатах Америки, сумела принести в День всех влюблённых 64 миллиона рублей.

Российская картина «Лёд» повествует о девочке по имени Надя, главной мечтой которой является однажды стать прославленной фигуристкой. Для съёмках в фильме без участия дублёров профессиональным актёрам Милошу Биковичу, Аглае Тарасовой и Александру Петрову пришлось в течение длительного времени брать уроки фигурного катания, обучаясь данному мастерству.
Александр Вест
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