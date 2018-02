Назад в 90-е: Эксперты показали безумные клипы 1998 года

Издание Pitchfork пересмотрело хитовые музыкальные видеосюжеты 1998 года и составило список десяти лидирующих тогда клипов.

Дарья Пышняк

Конец девяностых готовился к переходу в новое столетие, выделившись безумными экспериментами. Поэтому 1998 год впитал в себя всевозможные идеи, эксперименты в музыкальном искусстве. Все топовые видеосюжеты вмещают в себе блистательные зрелища звуковых и изобразительных качеств. Лидирующий клип на песню Rabbit in Your Headlights группы UNKLE зацепил больше всех. Режиссёр Джонатан Глэйзер выбрал для съёмок Тома Йорка.Серебряным призёром оказался трек Gimme Some More исполнителя Баста Раймса, снявшего свое творение вместе с режиссером Хайпом Уилльямсом (не путать с одноименной группой). На третьем месте песня The Boy Is Mine певиц Брэнди и Моники. Помог в записи ролика Джозеф Кан.Топ-10 продолжили клипы на такие песни: Doo Wop (That Thing) Лорин Хилл, Music Sounds Better With You группы Stardust, This Is Hardcore коллектива Pulp, Only You команды Portishead, Ha рэпера Juvenile, Frozen Мадонны и Rosa Parks дуэта Outkast.