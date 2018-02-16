На Южном Урале начался конкурс авторской песни Ильменского фестиваля

Основатель компании возглавит комиссию экспертов, которая выберет лучшего кандидата из всех желающих. Победитель Internet-конкурса примет участие в культурной программе. В прошлом году впервые начался виртуальный отбор авторов песен. Первое место в конкурентной борьбе занял Антон Антонов. Олег Митяев хочет сделать виртуальный проект традиционным. Творческие люди активно участвуют в соревновании. С помощью подобных конкурсов истинные народные таланты пробивают себе дорогу к карьерному росту.
По словам Олега Митяева, сейчас наблюдаются новые веяния в музыке, но гармония, слова и исполнение остаются неизменными. Членами жюри являются московская артистка Галина Хомчик, композитор Борис Киннер, сценарист Михаил Цитриняк и глава проекта Рашит Бабаев. Ильменский фестиваль состоится 15-17 июня близ населенного пункта Миасс в Челябинской области.