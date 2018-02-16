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| | На Южном Урале начался конкурс авторской песни Ильменского фестиваля

На Южном Урале начался конкурс авторской песни Ильменского фестиваля

Сегодня, 01:30
Виртуальный конкурс авторской песни состоится на Южном Урале в период с 15 февраля по 30 апреля. Мероприятие уже официально началось. Его организатором является Фонд народного артиста России Олега Митяева.

На Южном Урале начался конкурс авторской песни Ильменского фестиваля

 

Основатель компании возглавит комиссию экспертов, которая выберет лучшего кандидата из всех желающих. Победитель Internet-конкурса примет участие в культурной программе. В прошлом году впервые начался виртуальный отбор авторов песен. Первое место в конкурентной борьбе занял Антон Антонов. Олег Митяев хочет сделать виртуальный проект традиционным. Творческие люди активно участвуют в соревновании. С помощью подобных конкурсов истинные народные таланты пробивают себе дорогу к карьерному росту.

По словам Олега Митяева, сейчас наблюдаются новые веяния в музыке, но гармония, слова и исполнение остаются неизменными. Членами жюри являются московская артистка Галина Хомчик, композитор Борис Киннер, сценарист Михаил Цитриняк и глава проекта Рашит Бабаев. Ильменский фестиваль состоится 15-17 июня близ населенного пункта Миасс в Челябинской области.
Домбровский Сергей
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