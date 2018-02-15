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| | Лауреатов фестиваля «Песня года – 2017» поздравил Рамзан Кадыров

Лауреатов фестиваля «Песня года – 2017» поздравил Рамзан Кадыров

Сегодня, 13:54
Рамзан Кадыров, являющийся главой Чеченской Республики, поздравил всех лауреатов престижнейшего фестиваля под названием «Песня года – 2017». Согласно зрительскому голосованию победили народные артисты Чеченской Республики.

Лауреатов фестиваля «Песня года – 2017» поздравил Рамзан Кадыров

 

Статуэтки музыкального фестиваля, а также дипломы почётных победителей были вручены артистам в здании Государственного театрально-концертного зала. На сцене со своими песнями выступили как артисты, представляющие чеченскую эстраду, так и певцы из Дагестана и Ингушетии. Своим присутствием зрителей музыкального фестиваля почтил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Напомним, лучшие артисты определялись по итогам зрительского голосования, в котором каждый желающий мог определить судьбу своего любимца, отправив соответствующее SMS-сообщение.

Победителями фестиваля стал музыкальный детский коллектив под названием «Ихьсан», Зара Хайдарова, а также Радима Хаджимурадова. Второе место на данном музыкальном фестивале досталось Петимат Еснакаевой.
Александр Вест
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