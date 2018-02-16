Названо имя режиссера экранизации Call of Duty

Этот сценарист знаком зрителям по картинам «Субура» и «Солдат». В последней ленте приняли участие Джош Бролин и Бенисио дель Торо. Излюбленными жанрами Стефано Соллимы являются драма, криминал и триллер. На данный момент сотрудники Activision Studios не раскрывают сюжетной линии нового фильма. По словам экспертов, в картине может идти речь о Второй мировой войне, современных противостояниях или будущих конфликтах. Стрелялка Call of Duty освещает именно подобные темы.
С 2003 года шутер занимает одно из лидирующих мест на рынке продаж компьютерных игр. Работники студии не сообщают точную дату выхода нового фильма. Представители организации желают создать собственную Вселенную, подобную «Мстителям».