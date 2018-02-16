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| | Названо имя режиссера экранизации Call of Duty

Названо имя режиссера экранизации Call of Duty

Сегодня, 00:30
Представители организации Activision Studios назвали имя режиссера, который займется съемкой фильма по мотивам известной серии компьютерных игр Call of Duty. Экранизацию популярного шутера осуществит Стефано Соллима.

Названо имя режиссера экранизации Call of Duty

 

Этот сценарист знаком зрителям по картинам «Субура» и «Солдат». В последней ленте приняли участие Джош Бролин и Бенисио дель Торо. Излюбленными жанрами Стефано Соллимы являются драма, криминал и триллер. На данный момент сотрудники Activision Studios не раскрывают сюжетной линии нового фильма. По словам экспертов, в картине может идти речь о Второй мировой войне, современных противостояниях или будущих конфликтах. Стрелялка Call of Duty освещает именно подобные темы.

С 2003 года шутер занимает одно из лидирующих мест на рынке продаж компьютерных игр. Работники студии не сообщают точную дату выхода нового фильма. Представители организации желают создать собственную Вселенную, подобную «Мстителям».
Домбровский Сергей
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