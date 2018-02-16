"Динозавры" иркутского рока готовят большой концерт к своему юбилею

Одна из главных рок-групп Иркутска «Чайковский и трубы мира» 18 февраля планирует отметить свою 20-ю годовщину большим концертом, который состоится в «Рок-н-ролл пабе». Музыканты планируют представить новый альбом «Сказки венского леса». Помимо этого, планируется обширная программа со специальными гостями. Вход на концерт абсолютно свободный.

Николай Офицеров

Критики называют «Чайковский и трубы мира» лучшей группой региона, а также настоящими «динозаврами» местной рок-сцены. Уникальность коллектива, в первую очередь, в абсолютной жанровой свободе, ведь они умудряются соединять европейские баллады, фолк, латиноамериканские мотивы, а также регги. Основу, однако, все равно составляет комбинация из тяжелого и легкого рока.Образовалась группа в 1997 году, тогда носила название «Все пропало». Бессменный лидер коллектива Антон Чайковский признается, что уже был выпущен первый альбом, музыканты регулярно репетировали, но названия у группы все еще не было. За три дня до концерта ситуация не поменялась, а потому одному из музыкантов в голову пришло название «Все пропало», которое прекрасно характеризовало обстановку на тот момент. Сменить название окончательно коллектив взялся лишь после того, как в группе стали пропадать различные вещи и даже участники. В виду, конечно же, имеется смена состава.