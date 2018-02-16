Майкл Китон сыграет адвоката в фильме «Чего стоит жизнь»

Карьера Майкла Китона переживает второй подъем, ему предлагают одну крупную роль за другой. После достаточно серьезного успеха недавних картин «Основатель» и «В центре внимания», Китон вновь планирует сыграть уже существующего человека. Актер примет участие в проекте под названием «Чего стоит жизнь?», а режиссерское кресло займет Дэвид Френкель, снявший, в свое время, «Дьявол носит Prada».

Николай Офицеров

В основу истории лягут мемуары Кеннета Фейнферга, а главной темой для драмы станут денежные компенсации, направленные семьям пострадавших в результате произошедшего 11 сентября 2001 года теракта. Фейнберг – весьма влиятельный адвокат из Вашингтона, который отвечает за фонды, осуществляющие помощь жертвам теракта. За три года он сталкивался с политическими интригами, бюрократией и откровенным цинизмом. По мнению адвоката, не все равны в одной и той же беде, а помощь должна выделяться исключительно по обстоятельствам и никак иначе.Книга «Чего стоит жизнь?» была выпущена еще в 2006 году. Права на ее экранизацию принадлежат Шону Соренсену. Сценаристом назначен Макс Боренштейн, снявший «Особое мнение» и «Годзиллу».