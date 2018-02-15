В столице Германии стартует 68-й Берлинский кинофестиваль

На очередном Берлинском кинофестивале, который начался в столице Германии, Российскую Федерацию будут представлять сразу несколько кинолент. Кроме художественных фильмах на фестивале покажут кукольный мультфильм российского производства.

Александр Вест

Среди картин, представляющих российских киномастеров на фестивале в Берлине, стоит упомянуть киноленту Тимура Бекмамбетова под названием «Профиль», который стал частью программы «Панорама». Бекмамбетов снимал свой художественный фильм в США и в Великобритании, а сама картина рассказывает историю журналистки, которая занимается расследованием определённой схемы вербовки, используемой в Сети экстремистами.Также в рамках фестиваля будет организован показ мультфильма «Гофманиада», созданного российскими мастерами анимации. Картина основана на известных сказках, написанных Гофманов, а Михаил Шемякин приложил свою руку к созданию декораций и кукол, используемых в мультипликационном фильме.