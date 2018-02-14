«Кинотавр» порадует людей с проблемами слуха и зрения адаптированными фильмами

Организаторы кинофестиваля «Кенотавр» подготовили для зрителей с проблемами слуха и зрения сюрприз. Гражданам с плохим здоровьем покажут адаптированные фильмы в Москве в рамках проекта «Безграничны возможности».

Домбровский Сергей

Люди с проблемами слуха и зрения увидят картины, ставшие лауреатами 28-го «Кенотавра». В список адаптированных лент попали «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Жги» Кирилла Плетнева, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Теснота» Кантемира Балагова. Вышеперечисленные фильмы специально улучшат для просмотра людьми с ограниченными возможностями. Специалисты используют компьютерные технологии, добавят субтитры. Проект «Безграничные возможности» создан для того, чтобы каждый человек почувствовал себя полноценным членом общества.Организаторы мероприятия уверены в успешности задуманного. Они называют данную программу уникальной для России. В рамках выполнения проекта граждане с проблемами слуха и зрения получат социальные навыки походов в кинотеатры. В обычной жизни у них такая возможность практически отсутствует. Руководители фестиваля надеются привлечь внимание максимального количества зрителей к просмотру картин.