Составлен рейтинг лучших фильмов о любви по мнению россиян

Один из Интернет-ресурсов, связанный с тематикой кино, решил выяснить, какие фильмы российский зритель считает наиболее романтическими. Неожиданно лидером рейтинга стала кинолента «Форест Гамп», набравшая в общем количестве свыше 55 тысяч голосов, а также ставшая первой в пользовательском рейтинге с оценкой 8,7 из 10 возможных.
На втором месте оказался кинофильм «Титаник», который выбрали более 50 тысяч зрителей. Третью строчку занял знаменитый советский фильм «Москва слезам не верит».
В списке оказался также «Унесенные ветром», вышедший в 1939 году, фильм «Привидение» с Деми Мур и Патриком Суэйзи в главных ролях. Кроме того, романтическими фильмами россияне посчитали «Великого Гэтсби», «Миллионера из трущоб», «Красотку» и «Летят журавли».