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| | Составлен рейтинг лучших фильмов о любви по мнению россиян

Составлен рейтинг лучших фильмов о любви по мнению россиян

Вчера, 22:50
Один из информационных ресурсов организовал голосование с целью выявления самого романтического кино по мнению жителей России. Первую строчку рейтинга неожиданно занял «Форест Гамп».

Составлен рейтинг лучших фильмов о любви по мнению россиян

 

Один из Интернет-ресурсов, связанный с тематикой кино, решил выяснить, какие фильмы российский зритель считает наиболее романтическими. Неожиданно лидером рейтинга стала кинолента «Форест Гамп», набравшая в общем количестве свыше 55 тысяч голосов, а также ставшая первой в пользовательском рейтинге с оценкой 8,7 из 10 возможных.

На втором месте оказался кинофильм «Титаник», который выбрали более 50 тысяч зрителей. Третью строчку занял знаменитый советский фильм «Москва слезам не верит».

В списке оказался также «Унесенные ветром», вышедший в 1939 году, фильм «Привидение» с Деми Мур и Патриком Суэйзи в главных ролях. Кроме того, романтическими фильмами россияне посчитали «Великого Гэтсби», «Миллионера из трущоб», «Красотку» и «Летят журавли».
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