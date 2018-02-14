Составлен рейтинг лучших фильмов о любви по мнению россиян

Один из информационных ресурсов организовал голосование с целью выявления самого романтического кино по мнению жителей России. Первую строчку рейтинга неожиданно занял «Форест Гамп».

Один из Интернет-ресурсов, связанный с тематикой кино, решил выяснить, какие фильмы российский зритель считает наиболее романтическими. Неожиданно лидером рейтинга стала кинолента «Форест Гамп», набравшая в общем количестве свыше 55 тысяч голосов, а также ставшая первой в пользовательском рейтинге с оценкой 8,7 из 10 возможных.На втором месте оказался кинофильм «Титаник», который выбрали более 50 тысяч зрителей. Третью строчку занял знаменитый советский фильм «Москва слезам не верит».В списке оказался также «Унесенные ветром», вышедший в 1939 году, фильм «Привидение» с Деми Мур и Патриком Суэйзи в главных ролях. Кроме того, романтическими фильмами россияне посчитали «Великого Гэтсби», «Миллионера из трущоб», «Красотку» и «Летят журавли».