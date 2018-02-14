В съемках нового клипа Эминема участвовал Эд Ширан

В новом клипе американского рэп-исполнителя Эминема участвовал его британский коллега Эд Ширан. Информацию об этом сообщают английские СМИ. Ролик записали на композицию River. Клип сделан в честь девятого студийного альбома Эминема Revival, который вышел в декабре 2017 года.

Домбровский Сергей

Ролик выпустили в День Святого Валентина – на праздник влюбленных. Эминем проведет концертную программу в поддержку альбома Revival. Фанаты отнеслись к этому диску неоднозначно. Одни назвали его отличной работой, заслуживающей уважения и похвалы. Другие заявили, что данная пластинка не выдерживает критики и ее необходимо забыть, как страшный сон. Мнения поклонников по поводу Revival отличаются кардинально.В новом клипе Эминема на песню River поднимается тема личных отношений музыканта со своей девушкой. Ролик наполнен сценами пререканий и драк, поливающий Эда Ширана дождь делает данную работу еще более драматичной. Подруга Эминема выясняет отношения с рэпером и своим экс-парнем. Менее чем за сутки ролик набрал более 460 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube.