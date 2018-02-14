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| | Опубликована программа 68-го Берлинского кинофестиваля

Опубликована программа 68-го Берлинского кинофестиваля

Вчера, 22:15
С 15 по 25 февраля состоится Берлинский кинофестиваль. Уже опубликована официальная программа мероприятия, в которой заявлена кинолента «Довлатов» от Алексея Германа-младшего.

Опубликована программа 68-го Берлинского кинофестиваля

 

В программе предстоящего 68-го кинофестиваля заявлен фильм Алексея Германа-младшего. «Довлатов» повествует о жизни писателя, в честь которого фильм получил свое название. Фильм будет представлен в программе конкурса "Competition".

Киноработа «Профайл» будет презентована в рамках программы "Panorama". Автором ленты стал Тимур Бекмамбетов. Сам фильм расскажет о журналистке из Британии, которая внедрилась в хакерскую организацию.

Фильм «Вдоль и поперек» от российского режиссера Марии Коневой покажут, как часть программы Berlinale Classic. Кино было снято по пьесе Виктора Розова под названием «Вечно живые». Даная киноработа в 1959 году получила две номинации от Британской киноакадемии.

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