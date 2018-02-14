Про самого жестокого российского маньяка снимут сериал

Про маньяка, число жертв которого достигло 84 человек, будет снят сериал видеосервисом Start. Основой для сюжета стало записанное с пожизненно осуждённым убийцей интервью.

Онлайн-кинотеатр Start профинансирует съемку сериала про одного из самых жестоких маньяков России – «ангарского маньяка». Эксклюзивная премьера проекта назначена на 2018 год.Сценаристы сериала встретились с самим маньяком, получивший пожизненный срок заключения, и записали с ним интервью, которое легло в сюжетную основу сериала. По сообщению продюсера проекта, составить психологический портрет «ангарского маньяка» им помогли свидетели и следователь, который ведет его дело с 2014-го года.Создатели понимают, что им предстоит снять не просто детективный сериал, ведь события его являются реальными и связаны с болью и потерями многих людей. Сам маньяк, рассказал съемочной группе про 84 своих жертв, убитых в течение 20 лет. До сих пор не последовало раскаяния от убийцы, который считает, что за то свой аморальный образ жизни, убитые им люди заслужили смерть.