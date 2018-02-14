Катя Кокорина презентовала новую песню под названием «Долго»

Сегодня стало известно о новой композиции Кати Кокориной. Певица выпустила сингл под названием «Долго». Над песней работала целая команда саунд-продюсеров.

Виктория Озерова

В День всех влюбленных Катя Кокорина выпустила новую композицию. Трек с названием «Долго» кардинально отличается от предыдущего сингла певицы. Если песня «Сердце на части» повествует о законченных отношениях между влюбленными, то новая композиция, по словам самой исполнительницы, повествует о зарождении нежного чувства. Отнести новую песню Кати Кокориной можно сразу к нескольким жанрам: в ней есть элементы данс-поп, дип-хаус и электронной музыки. Слова и мелодию «Долго» написали совместно Катя Кокорина, Доминик Джокер, Николай Швец и Андрей Масимов.Над композицией работала целая команда саунд-продюсеров: Сергей Прудий, Даниил Юсупов и Доминик Джокер.