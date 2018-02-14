Автора книги «13 причин почему» обвинили в домогательствах

Американец по имени Джей Эшер, написавший весьма популярную книгу о борьбе с домогательствами под названием «13 причин почему» был обвинён в домогательствах сексуального типа. Из-за образовавшейся шумихи его членство в Обществе детских писателей и иллюстраторов было аннулировано.

Александр Вест

Заметим, скандал, развернувшийся вокруг обвинений писателя в домогательствах, произошёл ещё в прошлом году, однако, лишь сейчас все подробности произошедшего инцидента стали достоянием общественности. Лин Оливер, возглавляющая общество, из которого решено было исключить литератора, заявила о том, что лишь после проведения тщательного внутреннего расследования его членство было решено аннулировать. Официальный представитель писателя Тамара Тэйлор заметила, что литератор отрицает любые подобные обвинения, которые, по его словам, не соответствуют действительности.Сам Эшер заявлял о том, что он был жертвой сексуальных домогательств со стороны некоторых писательниц, состоявших в Обществе детских писателей и иллюстраторов, с которыми у него ранее были романтические отношения, не перешедшие в итоге ни во что серьёзное.