В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед»

В День святого Валентина на большие экраны выходит фильм «Лед». Картина расскажет не только о любви, но и о пути к успеху и поиске себя.

Виктория Озерова

14 февраля в кинотеатрах РФ пройдет премьера фильма «Лед». Это история о сложном пути к успеху и поиске себя. Идея фильма зародилась еще шесть лет назад, но, по словам сценариста Олега Маловичко, тогда это была совсем другая картина. Режиссером фильма стал Олег Трофим. Для него этот проект стал дебютным, до этого Трофим занимался съемками видеоклипов. Снимали картину в столице РФ и Сочи. В центре сюжета – Надежда Лапшина, которая мечтает об успехе в фигурном катании. Благодаря упорству ей почти удается осуществить мечты, но на ее пути встает настоящее препятствие.Старт проката фильма назначен на День всех влюбленных не случайно, ведь «Лед» – волшебная история любви, которая наполнена юмором и эмоциями.