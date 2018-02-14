Рок-группа Metallica получила «Нобелевскую премию по музыке»

Рок-группа Metallica из США стала лауреатом престижной премии Polar Music Prize, которую в исполнительском мире называют «Нобелевской премией по музыке». Об этом сообщается на страничке группы в социальной сети.

Сергей Денисов

Самое удивительное то, что Metallica – первый эпатажный коллектив, работающий в стиле хэви-металл, который отмечен столь высокой наградой. Ранее этот приз никогда не доставался группам, исполняющим атональную музыку.Тем не менее, легендарные музыканты за тридцать пять лет исполнительской карьеры сумели завоевать свое пространство в глобальной масс-культуре. Металлический рок, как стиль, занял свое место в музыкальных предпочтениях трех поколений людей и сегодня изучается в курсе истории и теории музыки во всех консерваториях мира. Группа Metallica сегодня даже не легенда, а мифология рока, ее альбомы распроданы в количестве более ста десяти миллионов экземпляров. Только «Битлз» и «Дип перпл» показали более высокие результаты продаж.Как и вручение Нобелевской премии, высшая музыкальная награда будет вручена коллективу в Стокгольме 14 июня 2018 года.