Вадим Самойлов пригласил на «Чартову Дюжину»

15 февраля состоится девятый ежегодный национальный фестиваль премии «Чартова Дюжина» 2018. Участник премии экс-гитарист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов посетил радио-шоу и пригласил слушателей на мероприятие.

Дарья Пышняк

20 февраля 2018 года группе Вадима Рудольфовича было бы 30 лет. Для этого события экс-участник подготовил к выпуску несколько своих работ. Одна из этих его песен уже звучит в эфире НАШЕго Радио.На вопрос ведущих Александра Бона, Игоря Панькова и Тани Борисовой, насколько удобно выступающим играть в узком формате музыкальной премии, когда нельзя выбрать для выступления больше трёх песен, Вадим ответил, что капризы не помогут и нужно нормально это воспринимать, так как разный формат мероприятий тоже имеет место быть.Также артист рассказал про рок-фестивали конца восьмидесятых годов, когда за три, а то и две песни, у них было, казалось бы, невозможное задание – вызвать фурор у поклонников этой музыки, чтобы их запомнили. По его словам, это нужно правильно делать и тогда всё получится. Главное выбрать нужную концертную программу.В конце встречи Самойлов посоветовал слушателям не опаздывать на премию «Чартова Дюжина» 2018, так как «дворец большой – заходить долго!».