Голодец предложила выделять средства для экспорта русской культуры

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что русская культура должна стать «экспортным товаром». Для этого, по мнению парламентария, нужно создать отдельный бюджет.

Виктория Озерова

Во вторник прошло совещание киноиндустрии по развитию русской мультипликации «Союзмультфильм». В ходе мероприятия выступила вице-премьер Ольга Голодец. Она считает, что культура перестала быть товаром внешнего рынка, поэтому сейчас она снова должна стать приоритетом среди всех остальных проектов. Это также касается анимации, кино и всех театров. Она предложила написать соответствующее поручение, чтобы создать отдельный бюджет. Голодец акцентировала, что артисты не должны «стоять с протянутой рукой», чтобы поехать на гастроли за границу.Пианист Денис Мацуев, который участвовал в совещании, поддержал инициативу вице-премьера. Он заявил, что зарубежные гастроли российских артистов нуждаются в особой поддержке.