Голодец предложила выделять средства для экспорта русской культуры

Во вторник прошло совещание киноиндустрии по развитию русской мультипликации «Союзмультфильм». В ходе мероприятия выступила вице-премьер Ольга Голодец. Она считает, что культура перестала быть товаром внешнего рынка, поэтому сейчас она снова должна стать приоритетом среди всех остальных проектов. Это также касается анимации, кино и всех театров. Она предложила написать соответствующее поручение, чтобы создать отдельный бюджет. Голодец акцентировала, что артисты не должны «стоять с протянутой рукой», чтобы поехать на гастроли за границу.
Пианист Денис Мацуев, который участвовал в совещании, поддержал инициативу вице-премьера. Он заявил, что зарубежные гастроли российских артистов нуждаются в особой поддержке.