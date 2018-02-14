Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | Голодец предложила выделять средства для экспорта русской культуры

Голодец предложила выделять средства для экспорта русской культуры

Сегодня, 14:29
Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что русская культура должна стать «экспортным товаром». Для этого, по мнению парламентария, нужно создать отдельный бюджет.

Голодец предложила выделять средства для экспорта русской культуры

 

Во вторник прошло совещание киноиндустрии по развитию русской мультипликации «Союзмультфильм». В ходе мероприятия выступила вице-премьер Ольга Голодец. Она считает, что культура перестала быть товаром внешнего рынка, поэтому сейчас она снова должна стать приоритетом среди всех остальных проектов. Это также касается анимации, кино и всех театров. Она предложила написать соответствующее поручение, чтобы создать отдельный бюджет. Голодец акцентировала, что артисты не должны «стоять с протянутой рукой», чтобы поехать на гастроли за границу.

Пианист Денис Мацуев, который участвовал в совещании, поддержал инициативу вице-премьера. Он заявил, что зарубежные гастроли российских артистов нуждаются в особой поддержке.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ольга Голодец предложила уйти от банальной расстановки школьных парт
Ольга Голодец предложила уйти от банальной расстановки школьных парт

Премьер РФ Ольга Голодец 27 февраля выступила на Российском экономическом форуме в Сочи. Она предложила отказаться от прямоугольной расстановки парт в школах

Голодец пообещала российским пенсионерам проиндексировать пенсии в полном объеме
Голодец пообещала российским пенсионерам проиндексировать пенсии в полном объеме

В 2017 году пенсии всех российских пенсионеров будут проиндексированы в полном объеме. Соответствующая статья расходов уже заложена в государственный бюджет

Голодец: Мы должны проработать транспортные схемы летнего отдыха в Крыму
Голодец: Мы должны проработать транспортные схемы летнего отдыха в Крыму

Проводя совещание в «Артеке» вице-премьер РФ Ольга Голодец дала распоряжения подконтрольным ведомствам проработать транспортные схемы летнего отдыха в Крыму.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости