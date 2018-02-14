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| | Кинотеатр «Пионер» получил штраф за «Диван Сталина»

Кинотеатр «Пионер» получил штраф за «Диван Сталина»

Сегодня, 14:15
Столичный кинотеатр под названием «Пионер» получил штраф в размере 80 тысяч рублей за то, что в нём был продемонстрирован зарубежный художественный фильм «Диван Сталина», на который у руководства заведения не было прокатного удостоверения.

Кинотеатр «Пионер» получил штраф за «Диван Сталина»

 

В картине, из-за которой на кинотеатр был наложен немаленький денежный штраф, снялся прославленный актёр Жерар Депардье. Заметим, протокол также был составлен за показ киноленты под названием «Смерть Сталина», которая вызвала небывалую шумиху вокруг ситуации с её прокатом на территории России. Если в «Пионере» повторно покажут картину «Диван Сталина», руководство кинотеатра расстанется с суммой, превышающей 100 тысяч рублей или будет наказан приостановлением работы заведения сроком на три месяца.

Руководство столичного кинотеатра не прокомментировало полученный штраф, а также не поступало никаких заявлений о возможном обжаловании данного решения. Однако, представители «Пионера» заявляли, что картина была показана в рамках кинематографического фестиваля под названием «Наконец-то в кино», для которого не требуется получение удостоверения для проката фильма.
Александр Вест
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