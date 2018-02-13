Эрмитаж отказался устанавливать резиновую скульптуру Микки-Мауса

Эрмитаж не стал устанавливать монумент из резины Микки-Маусу. Об этом рассказал глава музея Михаил Пиотровский.

Никита Готский

Ранее во дворе Эрмитажа хотели установит скульптуру Микки-Мауса, которую создал американский художник Брайан Донелли. Его работа именовалась «Последние дни», установит ее намеревались в рамках проекта «Скульптура во дворе», но спустя определенное время сотрудники музея приняли решение не внедрять Микки-Мауса, объяснив перемену объекта большим вниманием общественности. Вместо персонажа мультфильмов в Зимнего дворца появится дерево с камнями.Работы Донелли модно увидеть по всему миру: в Германии, Японии, Англии, США. В собственных произведениях мастер думает о силе и природе воздействия, оказывающих на жизнь людей мультфильмов. «Последние дни» говорит об отношениях между высоким искусством и массовой культурой.