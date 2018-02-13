Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Эрмитаж отказался устанавливать резиновую скульптуру Микки-Мауса

Эрмитаж отказался устанавливать резиновую скульптуру Микки-Мауса

Вчера, 22:25
Эрмитаж не стал устанавливать монумент из резины Микки-Маусу. Об этом рассказал глава музея Михаил Пиотровский.

Эрмитаж отказался устанавливать резиновую скульптуру Микки-Мауса

 

Ранее во дворе Эрмитажа хотели установит скульптуру Микки-Мауса, которую создал американский художник Брайан Донелли. Его работа именовалась «Последние дни», установит ее намеревались в рамках проекта «Скульптура во дворе», но спустя определенное время сотрудники музея приняли решение не внедрять Микки-Мауса, объяснив перемену объекта большим вниманием общественности. Вместо персонажа мультфильмов в Зимнего дворца появится дерево с камнями.

Работы Донелли модно увидеть по всему миру: в Германии, Японии, Англии, США. В собственных произведениях мастер думает о силе и природе воздействия, оказывающих на жизнь людей мультфильмов. «Последние дни» говорит об отношениях между высоким искусством и массовой культурой.
Никита Готский
Новости по теме
Минни Маус удостоилась собственной звезды на Аллее славы
Минни Маус удостоилась собственной звезды на Аллее славы

Всемирно известный мультипликационный персонаж под именем Минни Маус был представлен мировой общественности ещё в 1928 году. Однако, заслуги неизменной

Disney покажет мультфильм о приключениях Микки Мауса в Москве
Disney покажет мультфильм о приключениях Микки Мауса в Москве

Канал Disney снял мультипликационный фильм о приключениях Микки Мауса, одного из самых известных персонажей Уолта Диснея, в Москве. Сообщается, что россияне

Найден утерянный на 87 лет мультфильм с первым персонажем Диснея
Найден утерянный на 87 лет мультфильм с первым персонажем Диснея

В Британии был найден мультфильм легендарного Уолта Диснея с участием предшественника Микки Мауса, кролика Освальда. Мультипликационный фильм обнаружил один из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости