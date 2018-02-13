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| | Кэти Холмс помогла подняться юной фанатке на костылях

Кэти Холмс помогла подняться юной фанатке на костылях

Вчера, 21:56
Голливудская актриса Кэти Холмс совершила добросердечный поступок, оказав помочь упавшей девочке на костылях. Инцидент произошел после показа Недели моды.

Кэти Холмс помогла подняться юной фанатке на костылях

 

Кэти Холмс является не только успешной голливудской актрисой, но и милосердным человеком. Она снова доказала это, когда помогла своей юной поклоннице. Девочка-инвалид подошла на костылях а Холмс, дабы сделать совместный фотоснимок, но не смогла удержаться и упала на землю. Актриса своевременно отреагировала на это и протянула ей руку помощи. Присутствовавшие рядом корреспонденты засняли на камеру этот стоящий уважения момент. Пользователи Интернета похвалили поступок актрисы. «Пример милосердия и человечности» пишут они.

Кэти Холмс в течение нескольких лет встречается с Джейми Фоксом. Они пытались скрывать свои отношения из-за брачного контракта, который Холмс подписала перед разводом с Томом Крузом. По правилам документа, актриса не могла пять лет афишировать новые романы.
Никита Готский
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