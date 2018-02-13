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| | Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс»

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс»

Сегодня, 16:09
Многим известный кинорежиссер Тим Миллер, сотворивший комедийный фильм «Дэдпул», запустил работу над новым, пока неизвестным проектом серии «Люди Икс».

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс»

 

Главное руководство киностудии 20th Century Fox для работы над новым фильмом «Люди Икс» в официальной форме наняло сценариста Брайана Бендиса. Режиссёром проекта станет Тим Миллер, а наименовали секретный проект незамысловато – «143». По всей видимости, подобное название сделано с целью скрыть главные подробности и оставить интригу для фанатов серии во вселенной «Люди Икс». Даже инсайдеры не знают о том, что представляет собой проект, над которым трудятся Бендис и Миллер.

Немного Ранее Тим Миллер заявил о том, что покидает команду, работающую над кинолентой «Дэдпул 2». Очевидно новый проект показался режиссёру более заманчивым.
Петр Иванов
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