Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс»

Главное руководство киностудии 20th Century Fox для работы над новым фильмом «Люди Икс» в официальной форме наняло сценариста Брайана Бендиса. Режиссёром проекта станет Тим Миллер, а наименовали секретный проект незамысловато – «143». По всей видимости, подобное название сделано с целью скрыть главные подробности и оставить интригу для фанатов серии во вселенной «Люди Икс». Даже инсайдеры не знают о том, что представляет собой проект, над которым трудятся Бендис и Миллер.
Немного Ранее Тим Миллер заявил о том, что покидает команду, работающую над кинолентой «Дэдпул 2». Очевидно новый проект показался режиссёру более заманчивым.