В Костроме готовятся к арт-фестивалю «Ипатьевская слобода»

В Костроме в очередной раз арт-фестиваль «Ипатьевская слобода» соберет танцоров, музыкантов, дизайнеров а также художников. Всех, кто вдохновлен искусством.

Петр Иванов

Подготовка к фестивалю кипит полным ходом. Одни участники оттачивают фестивальные материалы, другие – пишут песни.Один из участвующих на фестивале коллективов «Мира Рэй» исполнит песню. Но прежде чем зрители услышат ее с большой сцены, группе понадобятся десятки часов для репетиции. Солистка группы «Мира Рэй» Анастасия Матюхина выросла в музыкальной семье. Люди искусства дедушка с бабушкой, и родители, старший брат – звукорежиссер. Теперь в мир творчества решила окунуться и Анастасия.Конечно, не только от одного солиста зависит успех группы. Музыкальный коллектив, это целостный механизм. Только при качественной работе каждого музыканта, слушатели могут получить удовольствие от исполненного номера. Если же таких хорошо подготовленных номеров десятки, то это уже большой фестиваль.«Ипатьевская слобода» уже несколько последних лет организовывает на одной площадке сбор известных и только начинающих музыкальных групп.