Мединский: Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» обрушил российский кинопрокат

Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» обрушил российский кинопрокат. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский во время совещания с продюсерами на киностудии «Союзмультфильм».

Сергей Денисов

Высокий чиновник с цифрами в руках доказал всем присутствующим, что шедевральный фильм «Пятьдесят оттенков…» занял семьдесят процентов прокатных мощностей и времени на российском рынке. Мединский попросил антимонопольную службу ограничить показ зарубежных фильмов на 35% общего экранного времени.Министр полагает, что это нормальная и приемлемая практика, к которой прибегают почти все европейские государства для поддержки своего национального кинематографа. Бесконтрольная монополия кинематографического импорта способна уничтожить даже самые мощные ростки отечественного кино. Мединский потребовал от ФАС распространить протекционистские нормы трансляции на все телекомпании России.Нормальная конкуренция отечественного и зарубежного кинематографа, подытожил Владимир Мединский, должна разумно контролироваться государством. Иначе Россия рискует вообще утратить такой вид искусства, как кино.