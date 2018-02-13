Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора Ирина Пегова захотела перемен в жизни и начала с внешности Поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли В неизлечимых пациентах учёные нашли лекарство от рака Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром
| | Мединский: Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» обрушил российский кинопрокат

Мединский: Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» обрушил российский кинопрокат

Сегодня, 15:08
Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» обрушил российский кинопрокат. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский во время совещания с продюсерами на киностудии «Союзмультфильм».

Мединский: Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» обрушил российский кинопрокат

 

Высокий чиновник с цифрами в руках доказал всем присутствующим, что шедевральный фильм «Пятьдесят оттенков…» занял семьдесят процентов прокатных мощностей и времени на российском рынке. Мединский попросил антимонопольную службу ограничить показ зарубежных фильмов на 35% общего экранного времени.

Министр полагает, что это нормальная и приемлемая практика, к которой прибегают почти все европейские государства для поддержки своего национального кинематографа. Бесконтрольная монополия кинематографического импорта способна уничтожить даже самые мощные ростки отечественного кино. Мединский потребовал от ФАС распространить протекционистские нормы трансляции на все телекомпании России.

Нормальная конкуренция отечественного и зарубежного кинематографа, подытожил Владимир Мединский, должна разумно контролироваться государством. Иначе Россия рискует вообще утратить такой вид искусства, как кино.
Сергей Денисов
Новости по теме
Мединский собирается ввести «французский» налог на иностранные фильмы
Мединский собирается ввести «французский» налог на иностранные фильмы

Владимир Мединский хочет ввести «французский» налог на зарубежные фильмы в поддержку российского кинематографа, сообщают СМИ.

Владимир Мединский раскритиковал фильм «Отряд самоубийц»
Владимир Мединский раскритиковал фильм «Отряд самоубийц»

Владимир Мединский, министр культуры РФ, жестоко раскритиковал фильмы, подобные «Отряду самоубийц». Об этом событии сообщает РИА «Москва».

Владимир Мединский пожелал удачи участникам фестиваля «Короче»
Владимир Мединский пожелал удачи участникам фестиваля «Короче»

Владимир Мединский, министр культуры в России, поприветствовал всех участников на фестивале «Короче». Также он отметил, что снимать короткий фильм сложнее, чем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости