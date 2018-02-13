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| | Роскомнадзор обязал 120 сайтов удалить пиратские копии фильма «Скиф»

Роскомнадзор обязал 120 сайтов удалить пиратские копии фильма «Скиф»

Сегодня, 14:39
Роскомнадзор потребовал от 120 интернет-изданий удалить со своих страниц пиратскую копию фильма «Скиф». Об этом распоряжении стало известно три дня назад от пресс-службы комитета.

Роскомнадзор обязал 120 сайтов удалить пиратские копии фильма «Скиф»

 

120 компаний тут же выполнили требования контролера, остальные – самые упорные – пока медлят выполнять распоряжение правительственного органа. В отношении пиратов приняты меры, и все провайдеры сейчас заняты блокировкой «непослушных» изданий. Премьера картины «Скиф» режиссера Рустама Мусафирова состоялась еще 18 января. Однако процедура передачи прав прокатчика затянулась, и этой паузой воспользовались пираты.

Роскомнадзор в последние два года весьма активно осуществляет охрану авторских прав в кинематографе, театре и на радио. Благодаря этой работе, у кинематографистов появляется стимул к созданию новых продуктов в разных жанрах. Сегодня воровство пресекается эффективно в Сети. По мнению чиновников, скоро очередь дойдет и до радиостанций, которые без отчислений ройялти транслируют музыку «безымянных» композиторов.
Сергей Денисов
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